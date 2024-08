Nike TN la nuova sneaker ispirata alla città di Napoli

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sarà disponibile in esclusiva negli store napoletani di Via Toledo, Giugliano e Marcianise dal 3 settembre e, successivamente, in tutta Europa dal 5 settembre 2024– Foot Locker Europe presenta le nuove esclusiveTN, tributo all’iconicaitaliana. Il modello celebra la passione partenopea per il calcio e la musica, mettendo in mostra, al tempo stesso, la vivacità della comunità locale e dei quartieri storici. Dopo i drop esclusivi di Saint-Denis (Francia), Brixton (Inghilterra), Berlino (Germania) e Marsiglia (Francia) degli ultimi anni, il nuovo paio ditrae ispirazione da, la terzapiù grande d’Italia, è epicentro della cultura urbana italiana dove la passione per lo sport e lo streetwear si fondono perfettamente.