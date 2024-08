Nazionale ecco i convocati di Spalletti | torna Tonali ci sono Okoli e Brescianini Appena 4 attaccanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il ct Lucianoha diramato la lista deiper i match dellaazzurra contro Francia e Israele, validi per la prima e seconda giornata di Nations League. L’Italia giocherà il 6 e il 9 settembre per provare a ricostruire un’identità e riscattare il fallimentare Europeo di Germania.a vestire la maglia azzurra Sandrorientrato dalla squalifica per il caso scommesse. Le novità assolute inveceCaleb, che dopo l’esperienza a Frosinone è stato venduto dall’Atalanta al Leicester, e Marco, anche lui in prestito a Frosinone nella passata stagione e ora protagonista di un ottimo avvio di stagione proprio con la maglia dei bergamaschi.quattro invece glida: assenti sia Gianluca Scamacca (per infortunio), sia Federico Chiesa.