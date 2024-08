Napoli Osimhen è furioso con ADL e Manna | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il futuro diè lontano da, ma in questi ultimi minuti sta succedendo di tutto. Il giocatore è una furia con ADL e. Il motivo La decisione didi lasciare illo si sapeva da tempo, ma nessuno si sarebbe aspettato di arrivare a meno di due ore dalla chiusura del calciomercato senza una soluzione. In queste settimane le offerte ai partenopei non sono mancate, ma ADL non ha mai abbassato le pretese e queste hanno portato prima il PSG e poi il Chelsea a fare dei passi indietro. Victor(Lapresse) – cityrumors.itUna situazione che ha irrigidito i rapporti tra giocatore e società. Ma nella giornata odierna, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe stata una rottura definitiva. Nei giorni scorsi si era ipotizzato una possibilità di ricucire il rapporto in caso di una permanenza del nigeriano alla corte di Conte. Così, però, non sarà.