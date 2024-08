Louis Vitton Cup 2024 niente vento a Barcellona | rinviata la regata di Luna Rossa con American Magic

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto– E’ stata una sessione di competizione, oggi, segnata dalla mancanza di, quella della seconda giornata della Fase Preliminare dellaCup, a. L’organizzazione ha rinviato lachedoveva svolgere con, che aveva vinto, nonostante i numerosi problemi causati proprio dalla poca ventilazione, con Alinghi nella primain programma, di questa giornata.da fare, allora. Sia l’equipaggio italiano che quelloo hanno atteso lunghi minuti in acqua, per sapere se gareggiare oppure no, ma ilè calato oltre il limite consentito perre. Anche Emirates non hato e non lo ha fatto con Britannia. La barca neozelandese ieri ha subìto gravi danni, quando è precipitata dalla gru che la sosteneva dopo le gare della prima giornata (leggi qui).