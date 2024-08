LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | Marquez parte forte in avvio di FP1 Bagnaia non forza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.04 Da segnalare l’incoraggiante 1’49?983 di Fabio Di Giannantonio, ancora alle prese con la lussazione alla spalla di due settimane fa in Austria. 11.02 Si conclude per tanti (tra cui, Martin e) il primo run di giornata. Ancora in pista Acosta con la GasGas e Bastianini con la Ducati. 11.01 A mezz’ora dal termine del turno,ha già fatto meglio del miglior crono assoluto siglato nella FP1 di due anni fa. 11.00 Marccomincia a fare davvero sul serio e firma un notevole 1’48?383 al settimo giro del run, rifilando ben 7 decimi a Oira e Miller. 10.58 Con poco grip Ducati ha meno margine sulla concorrenza, quindi in questa FP1 potrebbe esserci più spazio nelle prime posizioni per le varie Aprilia e KTM. 10.