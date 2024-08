LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | Marc Marquez impressiona nelle pre-qualifiche Bagnaia in top-5 e precede Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.47sarà l’osservato speciale, visto che si pensa abbia trovato il set-up buono per la sua Ducati. 15.46 Peccosi prepara per uscire, in vista del time-attack di queste pre-. 15.45nte: 1.47.5 con gomme usate. 15.44 Si fermaper cambiare le gomme e provare il time-attack. 15.43 Zarco fa il time-attach e si porta in seconda posizione con la Honda a 0.424. Persi lavora sulla distanza. 15.42 Arriva Pecco che si porta in quarta posizione a 0.599 con gomme usate. 15.41sta girando con media-media, gomme usate. 15.40gira sul passo dell’1:48 basso. 15.39 Torna in pista Peccoe vedremo se i suoi problemi di inserimento in curva saranno risolti. 15.37sta facendo la differenza specialmente nel terzo settore, visti i distacchi rimediati. 15.