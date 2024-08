Leonardo da Vinci era un amante dei profumi? La risposta è sorprendente

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 30 agosto 2024) Chedaavesse mille talenti è risaputo. Ma che fosse anche undeie un esperto di fragranze, decisamente meno. A risolvere ogni dubbio al riguardo è una mostra che si terrà fino al 15 settembre nel luogo in cui dimorò gli ultimi giorni della sua vita nella valle francese della Loira. L’esposizionedaand the Perfumes of the Renaissance esplorerà questo aspetto inconsueto del genio fiorentino. Dal rapporto con le essenze, alle fragranze nascoste nei suoi dipinti. Fino alla realizzazione di accessori per custodire liquidi e paste profumate. Da bravo studioso ogni cosa diventava una sfida per, anche i vari processi di macerazione e distillazione dei. E le ricette per la creazione di fragranze. Insomma, era a tutti gli effetti quello che oggi sarebbe definito un “naso”.