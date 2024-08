Idonei dal 2020 ma ancora precari Firenze esplode la protesta degli insegnanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Un flash mob per chiedere giustizia al ministero e all'Ufficio Scolastico Regionale. Il gruppo, insieme alla FLC Cgil, si è trovato questa mattina davanti alla sede di via Mannelli per portare la voce di chi ha vinto il concorso pubblico per l'insegnamento dele si è visto scavalcare da chi ha vinto quello bandito con i fondi del Pnrr di quest'anno. PRESSPHOTOdocentidavanti all'Ufficio Scolastico regionale di via Mannelli. Foto Marco Mori/New Press Photo "Un'ingiustizia, perché chi sperava di raggiungere finalmente la stabilità, purtroppo non riuscirà a raggiungerla nemmeno in questo 2024”, sostengono loro.