Gruppo d’acquisto per pannelli solari Adesioni aperte

(Di venerdì 30 agosto 2024) Aderire a un “solare” per diventare produttore di energia elettrica in Comunità energetica rinnovabile e solidale (CERS). L’opportunità “sbarca” nel Lodigiano ed è aperta a chiunque abbia intestato un contatore elettrico e un tetto, in proprietà o affitto (che sia abitazione, ufficio, negozio, officina o edificio agricolo). Per aderire si deve firmare il modulo (da richiedere via email a comunitasolare@gmail.com o al 334-2367802) promosso dalla rete di associazioni Umanità Lodigiana e dal circolo Legambiente LodiVerde. Spiegazioni e moduli di adesione si possono ottenere anche al banchetto della Festa de l’Unità al Capanno di Lodi, iniziata ieri. Per le prossime settimane sono annunciate assemblee di presentazione dell’iniziativa in decine di comuni del Lodigiano.