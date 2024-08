Flavio Cobolli carico più che mai | Sono consapevole di potermela giocare contro tutti Affronterò Medvedev a viso aperto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)si gode la prima volta al terzo turno negli US Open. Il giovane tennista romano ha sconfitto in rimonta il belga Zizou Bergs sullo score di 4-6 6-3 7-5 6-3, mettendo in mostra le sue qualità tecniche e caratteriali al cospetto di un avversario in forma e molto solido. Una dimostrazione di forza notevole quella di, che prosegue nella propria ascesa. “In meno di un annoriuscito a migliorare il mio gioco in maniera considerevole e oramolto piùdi me stesso. Mi sento più a mio agio su certi palcoscenici e so diZizou (Bergs ndr.) è stato un inmolto difficile. Lui ha fatto vedere un tennis splendido e mi ha messo in grande difficoltà“, ha raccontato in conferenza stampa