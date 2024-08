F1 GP Italia 2024 risultati e classifica prove libere 2 | Hamilton il più veloce Sainz 3 e Leclerc 5

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lewisè il piùdelle2 del Gran Premio d’, valida per il sedicesimo round del mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha chiuso in 1:20.738, precedendo Lando Norris di 3 millesimi, mentre Carlos(terzo) e Charles(quinto) pagano rispettivamente 103 e 154 millesimi, proiettando le Ferrari in linea con i big per le qualifiche. Grandi assenti le Red Bull, con Max Verstappen e Sergio Perez fuori dalla top ten, bloccati poi dalla bandiera rossa causata dall’incidente di Kevin Magnussen. Per quanto riguarda la simulazione gara, importante sull’asfalto nuovo di Monza, le Ferrari sono crollate dopo qualche giro, così come la McLaren soprattutto con Oscar Piastri, mentre da sottolineare il lavoro proprio diche, con un lavoro più “morbido” e graduale, ha strappato i giri migliori proprio quando gli altri stavano calando.