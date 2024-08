Dovresti ucciderti Spero tua madre muoia Il cyberbullismo anche nel tennis Süddeutsche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lata francese Caroline Garcia s’è sfogata su X contro chi, dopo la sconfitta allo Us Open, l’ha minacciata di morte o le ha scritto cose orribili sui social. Odio che proviene perlopiù da scommettitori da sempre grande piaga del(e dello sport in generale). Ne parla la, che scrive: «prendere in considerazione l’idea di» – «Un clown appartiene al circo» – «che tuapresto». This are some of the messages I received lately after loosing some matches. Just a few of them. There’s hundreds. And now, being 30 years old, although they still hurt, because at the end of the day, I’m just a normal girl working really hard and trying my best, I have tools and pic.twitter.