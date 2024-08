Caso Osimhen Galetti | Il Chelsea sta spingendo molto sul Napoli per finalizzare l’accordo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Rudyconferma: Ilsta accelerando per chiudere l’affare conprima della scadenza del mercato estivo. Il futuro di Victorè al centro delle trattative di mercato in queste ore, con ilche sembra essere il club più vicino a chiudere l’affare con il. L’Al Ahli, inizialmente interessato al bomber nigeriano, si è defilato dalla corsa, non riuscendo a trovare un accordo con il club partenopeo. Secondo Rudy, noto esperto di mercato internazionale, ilsta accelerando le negoziazioni per assicurarsiprima della chiusura del mercato estivo in Europa, prevista per mezzanotte. Le trattative sono in fase avanzata, con un principio d’accordo già stabilito tra il club inglese e il calciatore nigeriano. Tuttavia, rimane da definire l’intesa definitiva riguardante il costo del cartellino e le condizioni dell’ingaggio.