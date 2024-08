Borghi storici parte a Sanza la prima edizione della Summer School finanziata dal Pnrr

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Due settimane di alta formazione per 15 giovani laureati residenti in Campania, a, borgo delle aree interne del basso salernitano, per valorizzare “Il patrimonio culturale come eredità e risorsa per lo sviluppo dei territori e delle comunità“.domenica 1 settembre lapromossa dal Comune dicon la Regione Campania ed il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito del Progetto pilota “il borgo dell’accoglienza”, finanziato dal, “Attrattività dei”– Next Generation EU . Il progetto sperimentale ha come obiettivo la rigenerazione culturale, sociale ed economica, finanziato con 20 milioni di euro.