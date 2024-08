Accadde oggi 30 agosto | Pierpaolo Marino ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di venerdì 30 agosto 2024) 30edCe lo ricordiamo soprattutto come dirigente del Napoli, anche perché nel 2004 tornò in azzurro diciassette anni dopo il primo scudetto della storia partenopea. Consigliò lui Bianchi a Ferlaino, considerato che con Mister Ottavio aveva già lavorato ad Avellino. E in precedenza aveva fatto bene proprio nel club biancoverde, valorizzando vari giocatori e lanciando Nando De Napoli. Il 30del 1954 veniva al mondoè anche il 120° anniversario dalla nascita di Cesare Alberti, il quale vestì le maglie di Bologna e Genoa in Prima Divisione. Quarant’anni fa ci lasciavano Carlo Alberto Quario e Ottavio Morgia, i quali indossarono entrambi la casacca del ‘Ciuccio’.