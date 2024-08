Ultime Notizie Roma del 29-08-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio media locali riferiscono che Israele Ha provato tre comunitarie temporanee nella striscia di Gaza per facilitare la vaccinazione contro la poliomelite la popolazione locale come richiesto dal segretario di stato americano Antony blinken ma l’ufficio di Netanyahu nega di aver utilizzato una tregua anche se fa sapere che la decisione è stata presente al dipartimento di sicurezza La Commissione Europea Sta indagando se telegram abbia violato il Digital Service Act Ovvero le regole digitali dell’Unione sotto la tua base di utenti per evitare normative più severe applicabile alle grandi piattaforme on-line e lo riportai prima pagina Il Financial Times i funzionari sospettano che 41 milioni di utenti dichiarati da telegram Union siano stati volontariamente sottostimati per evitare di ...