The Mandalorian Sigourney Weaver sarà nel nuovo film di Star Wars | Ho incontrato Grogu!

(Di giovedì 29 agosto 2024)ha ottenuto un onore che molti possono solo sognare: passare del tempo con Baby Yoda: l’attrice candidata all’Oscar ha confermato che si unirà a Mando e al suo piccolo amico verde per un viaggio attraverso la galassia nel prossimodi, The Mandolorian &. “Avrò un ruolo in The”, ha dichiarato lain un’intervista a Deadline, aggiungendo: ”Hoper la prima volta l’altro giorno. Lo sto girando prima di andare a Londra per The Tempest alla fine dell’anno”. Laha mantenuto massimo riserbo sui dettagli del suo personaggio, ma ha ammesso di avere un ruolo “molto” divertente nel: “Non vedo l’ora. Non posso dire molto al riguardo in questo momento, ma è divertente rimbalzare tra tutti questi universi diversi”.