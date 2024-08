Stefano De Martino | Con Maria De Filippi ho sempre un filo diretto È una donna di un’intelligenza fuori misura

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 29 agosto 2024)Deè dalegato aDe. Il conduttore ha raccontato di averla sentita al telefono prima del suo debutto al timone di Affari Tuoi. Scopriamo insieme cosa gli ha detto e quali consigli gli ha suggerito.Dee la telefonata conDeprima di Affari Tuoi Il 2 settembre 2024 inizia l’avventura diDealla guida di ‘Affari Tuoi‘. Il conduttore ha preso il posto di Amadeus al timone del programma dell’access prime time di Rai1. In un’intervista al settimane ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘ ha rivelato di aver sentitoDeche le ha dato alcuni suggerimenti per affrontare questa nuova sfida. “Conhoun, un privilegio che la vita mi ha regalato. È unadi un’esperienza e intelligenzae dall’alto della sua lucidità mi ha incoraggiato. Ha detto: ‘Secondo me ti diverti’.