Pazzesco Napoli l’Atalanta vuole Raspadori | proposti soldi e un giocatore in cambio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) Le ultime ore di calciomercato potrebbero coinvolgere Giacomo, conpronta ad avanzare una proposta al. Ildi Antonio Conte, dopo la bella vittoria contro il Bologna per 3-0, lavora in vista del prossimo match contro il Parma. E mentre il gruppo squadra resta concentrato per quello che accade in campo, la società è particolarmente attenta alle ultime ore di calciomercato, quelle che solitamente regalano più colpi e sorprese. Capita spesso, infatti, che trattative impensabili per tutta la finestra di trasferimenti, diventino improvvisamente realizzabili proprio con l’avvicinarsi del gong, fissato quest’anno alla mezzanotte di venerdì 30 agosto. E proprio in tal senso, nelle scorse ore una voce ha iniziato a prendere seriamente corpo:è interessata a Giacomodel