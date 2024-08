Michele Longobardi e Francesca Sorrentino nuovi tronisti | la piccata reazione dei loro ex

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 29 agosto 2024)sono due deidi Uomini & Donne e l’annuncio, come prevedibile, ha fatto molto parlare perché i due sono entrambi conosciuti. Il primo è stato un corteggiatore proprio di Uomini & Donne, mentre la seconda è stata una delle protagoniste di una passata edizione di Temptation Island.nello studio di Maria De Filippi ha corteggiato Manuela Carriero e proprio quest’ultima, dopo l’annuncio, ha scritto in maniera velenosa: “Ho sempre pensato che ambisse a prendere il mio posto“., invece, a Temptation Island ha partecipato col suo malessere Manuel Maura che su Instagram, proprio in queste ore, ha scritto: “Ogni giorno la vita ci riserva sempre grandi sorprese“.