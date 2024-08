Maxi incendio vicino a Fiumicino traffico in tilt sulle piste dell’aeroporto per consentire di spegnere le fiamme – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un vastoha interessato la zona di Monte Carnevale, nel quadrante ovest di Roma, mandando inildueattivedi. Una delle tre, infatti, ha sospeso momentaneamente ilperl’intervento dei mezzi aerei dei vigili del fuoco. Sono almeno quattro quelli impegnati nello spegnimento del rogo. Secondo quanto apprende LaPresse i ritardi sono dovuti alla necessità di circa 25 aeroplani di tornare in piazzola per fare rifornimento carburante a causa dei tempi di attesa in fila per il decollo. Secondo quanto si legge sul sito di Adr alcuni aerei hanno avuto anche due ore di ritardo. L'articoloinperdileproviene da Il Fatto Quotidiano.