Matteo Renzi a Pesaro | dialogo e strategie politiche alla Festa dell’Unità

(Di giovedì 29 agosto 2024)è tornato ain occasione della. Durante il suo intervento, ha messo in evidenza la necessità di unire le forze del Centrosinistra per affrontare le sfide poste dall’attuale Governo Meloni. Il leader di Iv ed ex segretario del PD ha delineato una strategia che mira a rafforzare la coalizione progressista., che è stato anche presidente del Consiglio (fra il 2014 e il 2016), ha sottolineato l’importanza del cosiddetto “campo largo” fra i progressisti ma ha anche posto dei chiari paletti. “Se lo guida Conte, non ci sto”. Questo messaggio, forte e deciso, mira a diffeare la sua visione politica da quella di Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle. Al tempo stesso appare come la solita vecchia manfrina all’italiana. Non si riesce ad andare oltre il gioco dei veti incrociati e dei personalismi fra capi e capetti dei partiti.