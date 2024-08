Iran ' sì Houthi a tregua per recupero petroliera nel Mar Rosso'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Glihanno concordato una "temporanea" per permettere ildellagreca Sounion, colpita la settimana scorsa dagli stessi ribelli yementi, e scongiurare così un possibile disastro ambientale nel Mar: lo ha reso noto la missioneiana presso le Nazioni Unite. La Sounion è stata colpita il 21 agosto al largo della città portuale di Hodeida, controllata dai ribelli. Gli, sostenuti dall', hanno affermato di aver attaccato la nave con droni e missili. L'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto, guidata dalla Royal Navy, ha segnalato tre incendi sulla nave, che trasporta 150.000 tonnellate di greggio. Secondo la missioneiana presso l'Onu, "diverse parti" hanno chiesto agli"unatemporanea per consentire l'ingresso di rimorchiatori e navi di soccorso nell'area" in cui si trova la