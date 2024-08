Il numero dei pensionati supera quello dei lavoratori il caso Massa Carrara Report città per città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Firenze, 29 agosto 2024 – Più pensioni che stipendi. Succede soprattutto nelle province del Meridione, ma anche a, dove ino i: sono 9mila in più. Il dato emerge da un'indagine dell'ufficio studi della Cgia di Mestre, che lancia l'allarme: vista la grave crisi demografica in atto, difficilmente si potranno rimpiazzare tutti questiche non saranno più tenuti a timbrare il cartellino ogni giorno. Ciò metterà a rischio la sostenibilità economica del sistema sanitario e previdenziale.è l'unica provincia toscana a registrare un saldo negativo tra, posizionandosi 67esima su 107 nella classifica stilata dalla Cgia. A fronte di 81mila pensioni erogate dall'Inps si contano infatti solo 72mila, tra dipendenti e autonomi (il dato è riferito al 2022).