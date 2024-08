Alvino | Il Napoli spegne i sogni dell’Atalanta per Raspadori

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Carlosmentisce le voci suall’Atalanta. Ilchiude le porte a qualsiasi trattativa per l’attaccante. Ilmette a tacere le voci su Giacomo. L’attaccante azzurro, al centro di recenti speculazioni di mercato, non si muoverà da. Carlo, giornalista vicino alle vicende partenopee, ha categoricamente smentito le voci di un possibile trasferimento all’Atalanta. Sul suo profilo Twitter,scrive: “Ile di chiunque altro fosse interessato a. Il giocatore non è sul mercato”. Questa dichiarazione arriva in risposta alle recenti indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport. Il quotidiano aveva suggerito un interesseper, ipotizzando anche un possibile scambio con Davide Zappacosta.