US Open il siparietto tra Andreescu e Paolini | Per favore! E l’azzurra si scusa

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tre su tre. Jasminesi è confermata spietata negli scontri diretti con la canadese Biancae, dopo aver la sconfitta quest’anno al Roland Garros e a Wimbledon, la toscana ha replicato nel primo turno degli US2024, in un incontro molto difficile per via delle qualità disul cemento. Ne è venuta fuori una partita bellissima, in cuiha prevalso sul punteggio di 6-7 (5) 6-2 6-4. Grande stima tra le due e anche la voglia di prendersi in giro, come nel momento della stretta di mano a sancire il successo di Jasmine. Bianca, dopo l’abbraccio, ha invitato scherzosamente la sua avversaria: “Fammi vincere la prossima volta“., ridendo, ha chiestoha aggiunto: “Per, non voglio più vederti in un primo turno“.