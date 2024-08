Traffico Roma del 28-08-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltointenso e bravi rallentamenti sul grande raccordo anulare Registrati su entrambe le carreggiate tra le uscite e Laurenti ne ha più la polizia ci segnala incidente code su via Cassia nei pressi di via battilocchi ci Comunica inoltre che lavori su via Archimede nel quartiere pinciano sono terminati la strada torna Quindi percorribile nei pressi di via Barnaba fino al 2 settembre ricordiamo che la tangenziale est e per lavori resta chiusa tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni sulla stessa tangenziale al momento lungo la circonvallazione Tiburtina si devono contenere i sensi di marcia Ma per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Un saluto da Elisa baciarello un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità