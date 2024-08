Telegram nel mirino anche il fratello di Durov | spuntano le carte francesi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il miliardario franco-russo Pavel, fondatore e Ceo dalla app di messaggistica, arrestato sabato sera all'aeroporto Le Bourget in Francia, è stato rilasciato dalla polizia e trasferito al tribunale di Parigi in vista di una sua possibile incriminazione. Lo riporta l'agenzia AFp citando una sua fonte. In precedenza, l'agenzia russa Ria Novosti aveva riferito che due auto con i lampeggianti accesi sono uscite ad alta velocità dall'Ufficio nazionale antifrode nella periferia di Parigi, dove, secondo alcune indiscrezioni, era detenuto. La sua custodia cautelare scadeva oggi. Nelle stesse ore rimbalza la notizia che le autoritàavrebbero disposto un mandato d'arrestoper ilnonché co-fondatore dell'app, Nikolai.