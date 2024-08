Szczesny si ritira dal calcio e tornano gli Oasis | cos' hanno in comune

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L'addio diha colto un po' tutti di sorpresa: il portiere polacco, infatti, nella scorsa stagione è stato uno dei migliori della Juventus e, come riferito da lui stesso nel messaggio sui social in cui ha annunciato il ritiro, il suo fisico si sentirebbe ancora pronto per le sfide delprofessionistico. Tuttavia, l'ex numero 1 della Juventus ha affermato di non sentire più la stessa passione quando calca il campo da, perciò ha deciso di abbandonare il mondo del pallone (o per lo meno quello giocato) per concentrarsi di più sulla sua famiglia. Tek, quindi, tornerà nella sua Varsavia e rimarrà più tempo con sua moglie Marina e i suoi figli Liam e Noelia, e la clamorosa decisione è arrivata proprio nel giorno in cui Liam e Noel Gallagherannunciato la reunion della storica band degli, che nel 2009 si sciolse tra la disperazione dei numerosissimi fans.