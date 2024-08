Sonic the Hedgehog 3 annuncia la data di uscita del primo trailer

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, è stato confermato che ildithe3 sarà rilasciato martedì 26 agosto. Paramount ha dato l’annuncio oggi tramite una serie di immagini condivise sull’account Twitter ufficiale di. Le immagini mostrano i personaggi Sega proiettati su edifici di tutto il mondo, in località come Dallas, Tokyo, Francoforte e New York City.e Doctor Robotnik sono entrambi protagonisti, così come Shadow the. I fan si sono chiesti per mesi quando sarebbe stato rilasciato ile sembra che il ciclo dell’hype stia per iniziare! Un’immagine del volto di Shadow proiettato a New York City è disponibile qui sotto. Sappiamo da tempo che Shadow avrà un ruolo importante inthe3, e questi teaser mostrano come il personaggio sarà utilizzato nella promozione del film.