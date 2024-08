Nigeria cinque italiani convocati per le gare di settembre | c’è Osimhen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Bruno Labbadia, nuovo ct della, ha reso noto l’elenco deiper le due partite contro Benin e Ruanda in programma a, valide per la qualificazione alla Coppa d’Africa 2025. Spicca la presenza di Victor, attaccante del Napoli che in questi ultimi giorni di mercato sta definendo il suo futuro. Ci sono poi altre quattro giocatori che militano in Serie A: il portiere dell’Udinese Maduka Okoye, Fisayo Dele–Bashiru (Lazio), Samuel Chukwueze (Milan) e Ademola Lookman (Atalanta).per ledi: c’èSportFace.