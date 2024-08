Milan non solo Paulo Fonseca | anche Zlatan Ibrahimovic nel mirino delle critiche Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 28 agosto 2024), nonè stato messo in discussione dai tifosi rossoneri per le sue scelte Nonil senior advisor delè finito neldei tifosi rossoneri, specialmente a causa di un calciomercato incompleto. Mancano ancora gli ultimi giorni, ma ai supporters del Diavolo non è andata giù la decisione della dirigenza di non voler acquistare un altro attaccante oltre ad Alvaro Morata, che al momento è ai box per infortunio., poi, a detta dei tifosi, dovrebbe essere quotidianamente aello con la squadra ad aiutare i ragazzi nel loro percorso di crescita. Lo svedese, invece, è presente, ma non tutti i giorni. Ecco che allora,colui che sembrava inattaccabile dai tifosi rossoneri, è finito nel, così come