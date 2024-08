Le sirenette di Straffi volano La nuova serie fa il giro del mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Mermaid Magic, laitaliana ideata e prodotta da Iginio, debutta al primo posto della categoriaTV Kids. Partita su Netflix il 22 agosto, sta appassionando adulti e bambini in tutto iltanto da essere la più vista in oltre cinquanta paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Germania, Stati Uniti, Canada, Australia eZelanda, Messico e Brasile, ma anche Singapore, Sudafrica e Turchia. Un successo planetario ma di fatto tutto italiano. Mermaid Magic affronta problematiche attuali come la tutela dell’ambiente e la salvaguardia degli oceani, senza perdere di vista la magia, elemento di tutte le produzioni Rainbow.