Le opere di Zanele Muholi sono una potente denuncia visiva contro ogni discriminazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è una delle figure più influenti e, al tempo stesso,verse dell’arte contemporanea africana. Le suestate esposte in prestigiose gallerie e musei in tutto il mondo, tra cui la Biennale di Venezia, Documenta 13 a Kassel e il Museo Guggenheim di New York. Un lavoro, il suo, fondamentale nella lottal’omofobia, larazziale e la violenzala comunità LGBTQ+. Per il contributo all’arte e ai diritti umani, infatti,ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Prins claus award e il Fine prize for an emerging artist alla Biennale di Venezia. E fino al 26 gennaio 2025 sarà protagonista di una grande retrospettiva (con oltre duecentocinquanta) alla TATE Gallery di Londra., Gqamile, Durban, 2019. Baryta print mounted on dibond, 70h x 56w cm. Courtesy the Artist and Prometeo Gallery Ida Pisani, Milan-Lucca. Ph.