Golden Gala 2024 Nadia Battocletti | 30 all’esame ora il cuore a Roma

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Stamattina un 30scritto e orale in “Materiali innovativi ed energia” presso l’Università di Trento, ora il viaggio versoper il. Questa è la vita di, tra gli esami di ingegneria e i successi prima europei e ora anche olimpici dopo l’indimenticabile argento conquistato a Parigi nei 10.000. “Sarò acon ile con il sentimento. Vorrei risentire il boato dell’Olimpico come a giugno, e ancora più forte. Degli Europei mi è rimasto dentro il tifo impressionante dello stadio”, le parole di, che in Diamond League sarà protagonista in una gara che conosce meno, ovvero quella dei 1500. Un’entry list da urlo: “Kipyegon è veramente un’atleta alla quale ispirarsi, nessuna aveva mai vinto tre ori nei 1500 alle Olimpiadi e tra questi è riuscita anche a diventare mamma di una bimba.