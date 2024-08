Fumata nera per Sinner | avanti un altro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Jannik, le cose non sono andate proprio come speravamo: è accaduto qualcosa che non potevamo preventivare. Una separazione per nulla facile, dettata più dalle circostanze che non dal bisogno di cambiare aria. Giacomo Naldi e Umberto Ferrara non fanno più parte del team del numero 1 al mondo e Jannikdovrà rimpiazzarli il prima possibile, se vuole evitare che lo scandalo doping abbia ripercussioni anche in termini di performance e spogliatoio. Jannikdovrà continuare a guardarsi intorno (AnsaFoto) – Ilveggente.itLavorare senza fisioterapista e preparatore atletico non è il massimo, per un campione del suo calibro, tanto più che con loro in squadra aveva trovato, oramai, l’equilibrio perfetto.