Federico Chiesa al Liverpool | Lasciare così? addio al veleno alla Juve

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Sono felicissimo e dispiaciuto". E' combattuto,: da un lato ha trovato quasi a fine mercato una soluzione ideale, accasandosi al, uno dei top club della Premier league britannica e di tutto il calcio europeo. Dall'altra però l'esterno offensivo della Nazionale chiude male, in mestizia, l'avventurantus che avrebbe dovuto, e potuto, consacrarlo come il maggiore talento del calcio azzurro. L'infortunio al ginocchio del gennaio 2022, arrivato a pochi mesi dall'Europeo 2021 vinto da protagonista, gli ha invece condizionato irrimediabilmente queste ultime due stagioni in bianconero, giocate con il freno a mano tirato. "Saluto i tifosi bianconeri - ha detto l'attaccante in partenza dcittà della Mole - e li ringrazio per l'affetto di questi anni, li porterò sempre nel cuore".