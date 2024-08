Civitavecchia potenziato il servizio di pulizia del centro storico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024-Nuova accuratacon sanificazione della pavimentazione dei portici di Corso Marconi nella giornata di lunedì. Come noto, oltre alle normali attività già svolte e per intervenire con maggior prontezza ed efficacia, CSP srl e Comune hannoildidel, con operatori e mezzi impegnati a garantire maggior decoro delle frequentatissime aree. In particolare, gli operatori si avvalgono dell’uso di macchine lavapavimenti e dell’innovativo aspiratore di rifiuti “Glutton”, il macchinario elettrico di ultima generazione che permette di aspirare e raccogliere anche i rifiuti intrappolati nelle griglie e negli interstizi per combattere il fenomeno del littering, ossia l’inquinamento dei piccoli rifiuti.