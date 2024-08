Carpi Serpini soddisfatto | Siamo stati all’altezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La domanda che un po’ tutti si facevano alla vigilia della gara col Rimini ("ma ilè da Serie C?") da lunedì sera ha una risposta ben precisa. La squadra diha giocato con cuore e orgoglio, ha fatto vedere anche tante cose buone dal punto di vista tecnico, mettendo in difficoltà un avversario che non aveva subito tiri in porta nelle due gare di Coppa con Arzignano e Lumezzane. "Sono molto contento della prestazione – spiega il tecnico dopo l’1-1 – non avremmo meritato di perdere. Il calcio è strano, abbiamo fatto 35’ iniziali ottimi ma eravamo sotto, poi nel momento peggiore abbiamo pareggiato. Però è stata una prova straordinaria, faccio i complimenti ai ragazzi. Qualche lacuna che ci è costata cara, ma sono contento della reazione perché questa è la strada giusta. Le scelte iniziali? Saporetti, Cecotti e poi Figoli dopo la rifinitura avevano la febbre.