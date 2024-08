Atalanta ecco Odilon Kossounou | visite mediche per il difensore arrivato dal Leverkusen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Bergamo, 28 agosto 2024 – Terzo arrivo in tre giorni, quinto arrivo negli ultimi tredici giorni per l’che investe parte dei 60 milioni incassati dalla cessione di Teun Koopmeiners. Da questa mattina è a Milano per le, presso la casa di cura La Madonnina, il 23ennecentrale ivoriano, prelevato dal Bayercon la formula del prestito oneroso intorno ai 5 milioni con un riscatto fissato a 20 milioni. In teoria quello didovrebbe essere l’ultimo innesto del mercato nerazzurro, anche se non è da escludere che possa arrivare un ultimo attaccante per allungare ulteriormente la panchina.