Vimercate Angelo Vertemara muore schiacciato da una balla di fieno

(Di martedì 27 agosto 2024) Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di martedì 27 agosto a Velasca, una frazione di, vicino a Arcore e Usmate Velate., un uomo di 67 anni, ha perso la vita dopo essere statoda unadidel peso di circa 800 chilogrammi. L’incidente è avvenuto presso un’azienda agricola situata in via Torquato Tasso, dovestava lavorando.Leggi anche: Cremona, morto il 13enne che una settimana fa aveva avuto un malore in piscina Le prime ricostruzioni Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era impegnato nello spostamento di alcune balle dicon un rastrello quando una di queste, inaspettatamente, gli è caduta addosso, causandogli lesioni fatali.