VIDEO Vuelta a España 2024 l’arrivo della decima tappa | Van Aert concede il tris a Baiona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Wout vanilalla. Il corridore del Team Visma Lease a Bike firma la sua terza vittoria nella corsa spagnola, imponendosi nellacon arrivo a. Davvero fenomenale il belga, andato subito in fuga e che poi ha dominato la concorrenza, con il francese Quentin Pacher unico a tenere la sua ruota. Non c’è stato nulla da fare poi nella volata per il transalpino, con vanche ha così festeggiato il suo terzo successo in questa. Media altissima nei primi chilometri e soprattutto tanti scatti per cercare di prendere la fuga giusta. Alla fine sono stati questi cinque corridori a prendere il giusto margine dal gruppo: Wout van(Team Visma Lease a Bike), Marc Soler (UAE Team Emirates), William Junior Lecerf (T-Rex), Juri Hollmann (Alpecin – Deceuninck) e Quentin Pacher (Groupama – FDJ).