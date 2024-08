Sara Pedri due tesi di laurea sulla ginecologa scomparsa | Stress e mobbing uccidono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Forlì, 27 agosto 2024 – Il caso di, la giovanedi Forlìnel 2021 a Cles, in Trentino, dove si sarebbe tolta la vita gettandosi nel lago di Santa Giustina a seguito del presuntosubìto in corsia, continua a lasciare il segno. A testimoniarlo sono due giovani neote, Francesca Laghi e Marta Salerno, che a distanza di tre anni hanno scelto di dedicare le loroa due aspetti distinti della vicenda. Entrambe hanno recentemente conseguito latriennale: Francesca Laghi ha completato il percorso in Consulenza del lavoro e Relazioni aziendali presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, mentre Marta Salerno si èta in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva all’Università Magna Graecia di Catanzaro.