Mostra Cinema Venezia | 81esima edizione un inizio col botto film e nomi attesi

(Di martedì 27 agosto 2024)deldi: stelle e sorprese sul red carpet, al via l’colssimi QuestadellaInternazionale d’Artetografica promette emozioni forti grazie alla presenza massiccia delle star internazionali e alla qualità delle opere in gara.si conferma ancora una volta crocevia fondamentale per gli appassionati del grande schermo da tutto il mondo. Il Leone d’Oro – foto ansa – notizie.comLadelladeldisi apre con un firmamento di stelle che promette di illuminare il Lido con una parata senza precedenti. Tra ipiù, spiccano quelli di Brad Pitt, George Clooney, Daniel Craig e Angelina Jolie, solo per citarne alcuni.