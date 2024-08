Le fake news influenzano i prezzi dei titoli di borsa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) Lehanno un impatto sulla dinamica deideifinanziari. Uno studio di Paolo Pellizzari, professore del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, spiega e traccia gli effetti delle notizie false sull’andamento del mercato. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Journal of Economics and Statistics, è scritto in collaborazione con Frank Westerhoff e Sarah Mignot dell’Università di Bamberg in Germania. In teoria, idovrebbero “rappresentare” la sintesi di tutte le informazioni possedute dagli operatori di mercato ma è evidente come, in tempi recenti, la mole di informazioni potenzialmente disponibile sia aumentata a dismisura e la loro attendibilità sia diminuita.