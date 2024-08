La squadra torna subito al lavoro per limare gli errori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)al. Nella giornata di ieri i bianconeri sono prontamenteti in campo dopo i due giorni di riposo concessi dalla società. Al Picchio Village tecnico esi sono ritrovati per analizzare con attenzione la gara andata in scena venerdì sera al Mazza contro la Spal (2-2). Il risultato finale indubbiamente ha lasciato tanta amarezza. In doppio vantaggio grazie ai centri assestati da Tirelli e Corazza poi la retroguardia bianconera si è sfaldata definitivamente nei 6’ che hanno visto i padroni di casa dapprima dimezzare le distanze con Rao per poi assestare il pari con Arena su un’altra situazione rivedibile. Poche volte infatti è capitato di assistere ad un gol incassato su un calcio piazzato di facile lettura e con laquasi interamente schierata in area a difesa del fortino.