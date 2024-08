Koopmeiners alla Juve è fatta | termina il braccio di ferro all’Atalanta 55 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024) Il trasferimento di Teunntus si farà. Dopo un lungo, anzi, lunghissimo,diè arrivata l’offerta giusta per far partire l’olandese, destinato a vestirsi di bianconero. La cifra conclusiva dell’affare dovrebbe aggirarsi intorno ai 55di, di cui 52 parte fissa e 3 di bonus facilmente raggiungibili, mentre sarebbero previsti anche altri bonus per avvicinarsi molto ai 60 totali richiesti inizialmente dDea. Il classe 1998 dovrebbe lasciare Bergamo già nella giornata di oggi per essere in serata a Torino, per poi svolgere le visite mediche nella giornata di mercoledì. Ora l’Atalanta si potrebbe metterecaccia di un sostituto: dopo Samardzic e Brescianini, con O’Riley sfumato (andrà al Brighton), a Bergamo potrebbe arrivare un altro elemento tra trequarti e attacco.