Kiev allarga l’offensiva militare e lancia l’incursione a Belgorod

(Di martedì 27 agosto 2024) La Federazione Russa hato per il secondo giorno consecutivo un massiccio attacco combinato sul territorio dell’Ucraina. Nella notte sono statiti missili, principalmente in direzione delle regioni occidentali, provocando la dichiarazione di allerta aerea in tutto il Paese. Ci sono state segnalazioni di esplosioni nella regione di Khmelnytskyi. L’aeronauticadiha riferito di droni che hanno sorvolato le regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr. Ucraina, la risposta di Zelensky agli attacchi di Mosca “Risponderemo sicuramente alla Russia a questo e a tutti gli altri attacchi contro l’umanità, non possono essere commessi impunemente”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il nuovo raid russo.