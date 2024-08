Italia Viva ognuno ha errori da farsi perdonare Gli elettori guardino avanti serve buon senso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Molto spesso le cose sono più semplici di quelle che appaiono o vengono rappresentate. In politica è la stessa cosa: si usano grandi giri di parole e grandi filosofie quando poi quello che interessa a tutti sono i risultati spesso personali e qualche volta generali. Dovrebbe essere il contrario ma così è. E allora andiamo con ordine. Nelle più grandi democrazie moderne la politica vede due grandi schieramenti politici contrapposti: non esiste o è quasi impossibile lo spazio per un ipotetico Terzo Polo. E’ semplicemente matematica. Ci sono state fasi politiche che hanno generato ipotesi diverse ma poi la realtà si scopre sempre più forte. E una di queste si chiama legge elettorale. Nel nostro Paese – basta ricordarsi le scorse tornate – vige un sistema prevalentemente maggioritario, quindi vince il “Collegio” chi prende un voto in più.