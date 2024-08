Il vaiolo delle scimmie tamponi e vaccinazioni | la Romagna è pronta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Cesena, 27 agosto 2024 – Era tutto pronto, pur con qualche apprensione, per accogliere i sette tecnici congolesi che da oggi e per tre giorni avrebbero dovuto essere in missione tra aziende cesenati e regionali a seguitorelazioni internazionali attivate dalla Fiera Macfrut. Ma all’ultimo momento hanno dato forfait. Effetto dell’allarme suscitato dal Monkeypox, l’ormai noto? E’ probabile, anche se il virus è esploso in una zona molto distante (oltre 2 mila chilometri) dalla capitale Kinshasa da cui dovevano arrivare gli ospiti congolesi, ma il Congo resta unaaree dove sono emersi i principali focolai di infezione. Tant’è che circolari del Ministero della Salute sconsigliano la partecipazione ad eventi che si svolgono in quel Paese. Ma il virus circola anche fuori dagli ambiti più critici.